Görüşmede Öztürkler’e, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, görüşmede yaptığı değerlendirmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve kararlı desteğiyle Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda anlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin bu mücadelede en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

Öztürkler, 2022 yılında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunduğunu, ardından TÜRKPA’da da gözlemci üyeliğin gerçekleştiğini anımsattı.

KKTC’NİN TÜRK DÜNYASINDAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIYOR

Bu adımlarla Kıbrıs Türk halkının sesinin Türk dünyasında daha güçlü şekilde duyulmaya başladığını belirten Öztürkler, KKTC’nin gerek Türk devletleri nezdinde gerekse uluslararası platformlardaki görünürlüğünün artmaya devam edeceğini kaydetti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatmayı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, bayraktan, egemenlikten ve eşit uluslararası statüden hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının bu mücadeleyi birlikte yürütmeye devam edeceğini ifade eden Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti.

KURTULMUŞ: KKTC’NİN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİNİ KİMSE BEKLEMESİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her alanda savunduğunu ve bundan sonra da aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs’ın Türkiye açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Kurtulmuş, Ada’da iki ayrı toplum bulunduğu gerçeğinin artık uluslararası camia tarafından açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

KKTC’nin sahip olduğu haklardan vazgeçmesinin hiç kimse tarafından beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına her alandaki desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Kurtulmuş ayrıca, KKTC’de gerçekleştirilecek seçimlerin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.