Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararını bir yıl daha uzatmış olmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Öztürk, “Mevcut hassas dengeleri etkileyebilecek her kararın çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Öztürkler konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Adası’nda iki ayrı halkın, iki ayrı demokrasinin ve iki ayrı devletin var olduğu gerçeğinin, Ada’ya ilişkin atılacak her adımda göz önünde bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Kıbrıs Türk halkının haklarını, güvenlik kaygılarını ve hassasiyetlerini dikkate almayan yaklaşımların, Ada’da kalıcı bir uzlaşı ortamının oluşmasına katkı sağlamayacağı açıktır.

Özellikle Kıbrıs meselesine ilişkin temasların ve müzakere zemini oluşturma çabalarının sürdüğü bir dönemde, taraflardan birinin askeri kapasitesini artırmaya yönelik imkanların genişletilmesi, iki halk arasında ihtiyaç duyulan güven duygusunu zedeleme riski taşımaktadır. Kıbrıs’ta geleceğe yönelik sağlıklı bir diyalog ancak karşılıklı güveni güçlendiren, taraflar arasındaki dengeyi gözeten ve her iki halkın meşru hak ve çıkarlarına saygı gösteren bir anlayışla mümkün olabilir.”

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde artan silahlanma faaliyetleri dikkate alındığında, bu yöndeki desteklerin yalnızca Ada açısından değil, Doğu Akdeniz’in genel güvenliği ve istikrarı bakımından doğurabileceği olumsuz sonuçların da göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Bölgemizin yeni gerilimlere, silahlanma yarışına ve güvensizliği artıracak politikalara değil; diyaloğa, iş birliğine ve karşılıklı saygıya ihtiyacı vardır.

Bu nedenle, mevcut hassas dengeleri etkileyebilecek her kararın çok yönlü değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ada’daki taraflardan birinin askeri kapasitesini güçlendirecek adımların bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyeceği, aksine mevcut güvensizlik ortamını daha da derinleştirebileceği unutulmamalıdır.”

“Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman gerilimden yana olmamıştır” diyen Öztürkler, “Bizim temel arzumuz, Ada’da ve Doğu Akdeniz’de barışın, huzurun ve istikrarın kalıcı hale gelmesidir. Ancak barışın sürdürülebilir olması, güvenliğin ve dengenin korunmasıyla mümkündür.”dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kendi güvenliğini, egemenliğini, hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli bütün adımları Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma ve eş güdüm içerisinde atmaya devam edeceğini vurguladı.