Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmeye Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile Türkiye ve KKTC’den milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Görüşmede ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Dostluk Grubu üyeleri AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yer aldı.