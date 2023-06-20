İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programda açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Öztürkler, "Projelerin hayata geçmesi için inanmak ve mücadele etmek gerekir" ifadelerini kullanarak, E-Vize'nin ikinci aşamasına geçileceğini ifade etti.

Öztürkler, "Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ve vize uygulayacağı ülkedeki öğrenciler 2023-2024 eğitim yılında E-Vize ile gelmeye başlayacak." açıklamasını yaptı.

"MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ YAKLAŞIK 1 YIL İÇİNDE VUKU BULMALI"

Nüfus konusunda yetkili olan kurumun; İstatistik Kurumu olduğunu dile getiren Bakan Öztürkler, “Bilgiler var ancak bir rakam söyleyemeyeceğim. Bunların ifade edilmesini bu noktada doğru bulmuyorum. Dünyaya, çağdaş ülkelere baktığımızda ise bir saat içerisinde bile nüfusun değişimini görebiliyorlar. İnsanları tekrardan eve kapatarak saymanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

Öztürkler, Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne işaret ederek, yaklaşık 2 ay önce son kalan 6 belediyeyle de protokolün imzalandığını belirtti.

4-5 yıldır devam eden bir proje olduğunu belirten Bakan Öztürkler, “Mekansal Kayıt Sistemi’nin bu ülkede yaklaşık 1 yıl içerisinde vuku bulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Mekansal Kayıt Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte verilerin belediyelerden Bakanlığa ardından ise İstatistik Kurumu’na aktarılacağını açıklayarak, nüfusun bu şekilde açıklanabileceğini kaydetti.

“YABANCILAR CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÜLKESİNE GÖNDERİLİYOR”

Bakan Öztürkler, cezaevinde bulunan yabancıların, cezaevinden çıkmasıyla birlikte deport edildiklerinin altını çizerek, "Bakanlığım boyunca cezaevinde olup da dışarıya çıkan bir kişinin bu ülkede kalmasına olanak sağlamadım" diye konuştu.

Öztürkler, yaklaşık 9 milyon TL'lik kaynak kullanıldığını aktardı.

Kaynak: Kıbrıs Postası