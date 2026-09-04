Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Limanı’nda yaptığı açıklamada, Filo Jet faciasına ilişkin arama sürecinin devam ettiğini belirterek, teknik detaylar ve rakamlarla ilgili açıklamaların kriz masası tarafından tek ağızdan yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi.

Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin gemi faciasıyla ilgili araştırma komitesi kurulması için Meclis’e başvuru yaptığını, akşam saatlerinde ise Başbakan Ünal Üstel ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da hemen hemen aynı gerekçe ve soru noktalarında araştırma komitesi kurulması için dilekçe sunduğunu açıkladı.

Hem hükümet kanadının hem de ana muhalefetin konunun en ince ayrıntısına kadar araştırılmasını talep ettiğini belirten Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi olarak sürecin tüm gerekçeleri ve belgeleriyle aydınlatılmasını istediklerini ifade etti.

“Tarihi doğru ayarlamak önemli”

Öztürkler, konunun Cumhuriyet Meclisi’nde detaylı şekilde konuşulacağını ancak şu anda kayıplara ulaşılması için kritik bir sürecin devam ettiğini söyledi.

Ailelerin kayıplara bir an önce ulaşmak istediğini belirten Öztürkler, olağanüstü toplantı tarihinin doğru ayarlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Öztürkler, toplantı günü milletvekilleri ve hükümet mensuplarının Meclis’te bulunarak sorulara yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’in normal olağan toplantı tarihinin 5 Ekim olduğunu hatırlatan Öztürkler, 5 Ekim beklenmeden hem gemi faciasıyla ilgili konuların hem de bazı ivedi yasaların gündeme gelmesi için olağanüstü toplantı yapılmasının gerekeceğini söyledi.

“Bendeki bilgi çoğunluk noktasında sıkıntı olmadığı yönünde”

YDP’nin hükümetten çekilme kararının ardından Meclis aritmetiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Öztürkler, hükümeti destekleyen milletvekili sayısında değişim olup olmadığını bilmediğini, bu konuda açıklama yapması gereken tarafın hükümet ve Başbakan olduğunu belirtti.

Öztürkler, “Bendeki bilgi hükümetin çoğunluğunu yitirmediği yönündedir” dedi. Cumhuriyet Meclisi’nin toplanabilmesi için içeride 26 vekilin bulunması gerektiğini kaydeden Öztürkler, karar alınabilmesi için de yeterli çoğunluğun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Öztürkler, Erhan Arıklı’nın kararının tam olarak ne olduğu ve Başbakan’ın hükümet ortaklarıyla yaptığı son görüşmeler konusunda en doğru açıklamanın Erhan Arıklı ve Başbakan Ünal Üstel tarafından yapılacağını belirterek, “Bu konuda dikkatli konuşmak lazım” dedi.