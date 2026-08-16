Eğitim Politikaları, Burslar, Barınma ve Öğrenci Yaşamı, Uluslararası Öğrenciler, Gelecek Kaygısı ve Kariyer, Kültür, Kimlik ve Diaspora ile Sağlık ve Psikolojik Destek başlıklarında yürütülen komite çalışmalarını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Komiteleri tek tek ziyaret ederek öğrencilerin görüş, öneri ve çözüm önerilerini dinleyen Öztürkler, gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öztürkler, “Tüm komiteleri dolaştım ve gerçekten etkilendiğimi ifade etmek isterim. Beklediğimin üzerinde bir katılım, beklediğimin üzerinde bilimsel veri temelli bir çalışma ve ciddi bir bilgi birikiminin ortaya çıktığını gördüm. Aslında bunlar, Kıbrıs Türk halkının geleceği için atılan önemli adımlardır” dedi.

Gençlerin yaşadıkları sorunları doğrudan tecrübe eden kişiler olarak çözüm üretmesinin son derece değerli olduğunu kaydeden Öztürkler, “Sizler sahadasınız, işin mutfağındasınız. Mutfağında olan, sahada olan beyinlerin birebir yaşadığı problemleri ortaya koyması ve çözümler üretmesi son derece değerlidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk gençliğinin herhangi bir kişisel beklenti içerisinde olmadan ülkeye hizmet amacıyla önemli bir çalışma yürüttüğünü belirten Öztürkler, federasyon ve dernek başkanlarının katkılarının da değerli olduğunu söyledi.

Öztürkler, “Buradan bir beklentiniz yoktur. Tek beklentiniz gösteriş değildir, ön planda olmak değildir. Sizin beklentiniz ülkenize hizmet etmektir” diye konuştu.

Ortaya konulan çalışmaların yalnızca bugünün öğrencilerinin değil, gelecek nesillerin karşılaşabileceği sorunların çözümüne de katkı sağlayacağını belirten Öztürkler, gençlerin bilimsel yaklaşımının Cumhuriyet Meclisi’ne, milletvekillerine ve topluma örnek olduğunu ifade etti.

Gençleri ve çalışmalara katkı koyan başkanları tebrik eden Öztürkler, hazırlanan çalışmaların sonuçsuz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Öztürkler şöyle devam etti:

“Bu çalışmalar görüntüde kalmamalıdır. Ortaya koydunuz; bilginizi, emeğinizi, sürenizi ortaya koydunuz. Şimdi ürettiklerinizin sonuçlarını almanız gerekir. Böyle olursa, Kıbrıs Türk halkına ve sizden sonra gelecek nesillere çok büyük bir hizmetiniz olacak.”