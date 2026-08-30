Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileyen Öztürkler, kayıp vatandaşlardan gelecek güzel haberleri umutla beklediğini kaydetti. Öztürkler, “Bu elim olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Öztürkler kazayla ilgili mesaj yayımladı.

Öztürkler kazayla ilgili mesajında şunları da kaydetti:

“Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan elim olayda olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir hassasiyetle görev başında olması, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkânlar seferber edilerek sürdürülmesi son derece önemlidir.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkı ve destek, böylesi zor zamanlarda ülkelerimiz arasındaki güçlü dayanışmanın bir kez daha göstergesi olmuştur. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Olayın ardından Yeni Turizm Limanı’nda oluşturulan kriz masasında yürütülen çalışmalara katılarak, arama kurtarma faaliyetlerini ve sahadaki gelişmeleri yakından takip ettim. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldım.

En büyük umudumuz, halen kayıp olan kişilerin bir an önce sağ salim bulunarak ailelerine ve sevdiklerine kavuşmasıdır.”