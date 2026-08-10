Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerinde 6 Şubat depremlerinin ardından ilk kez Hatay’a geldiğini belirten Öztürkler, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk halkına başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı acının Kıbrıs Türk halkının da acısı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin deprem felaketinin yarattığı büyük acıyı yüreklerinde derinden hissettiğini ifade etti.

Öztürkler, o zorlu günlerde Kıbrıs Türk halkının da büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu, evlerini Hataylı kardeşlerine açarak acıların paylaşılmasına ve yaraların birlikte sarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Hatay’da büyük bir yeniden inşa ve ihya sürecinin hayata geçirildiğini belirten Öztürkler, vatandaşının en zor gününde yanında durmanın güçlü devlet anlayışının en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Hatay’ın yeniden yükselişini, üretime sarılmasını ve geleceğe güçlü adımlarla ilerlemesini takdirle karşıladığını kaydeden Öztürkler, kentin yaşadığı tüm acılara rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceğine olan inancını dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının da uzun yıllardır haksız izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışıldığını belirten Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugün yalnızca Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanındığını, ancak ana vatan Türkiye’nin güçlü ve kararlı desteği sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında güven ve huzur içerisinde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fransa, İsrail ve Yunanistan ile yaptığı anlaşmalar ile son dönemde artan silahlanma faaliyetlerine de değinen Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’taki varlığının yalnızca Kıbrıs Türk halkı açısından değil, adadaki barış ve güven ortamının devamı açısından da vazgeçilmez bir teminat olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kendi topraklarının sahibi olduğunu belirterek, Kıbrıs Türklerinin geçmişte olduğu gibi bugün de adada varlığını sürdürdüğünü ve gelecekte de kendi devleti, egemenliği ve özgürlüğü altında var olmaya devam edeceğini kaydetti.