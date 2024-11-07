Meclis Başkanı Ziya Öztürkler BRT’de katıldığı canlı yayında Meclis’te yaşanan krizi değerlendirdi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne mesaj gönderdi.

Öztürkler, CTP’nin Meclis’te yapılan Başkanlık seçiminin “hukuksuz” olduğunu savunduğunu belirterek, bunun kararını verecek tek makamın mahkemeler olduğunu kaydetti. Öztürkler, “Biz meclisi çalıştıracağız, toplumu bütçesiz, yasasız bırakamayız. Madem ki CTP hukuksuzluk olduğunu iddia ediyor, mahkemeye gitsin ve çıkacak karara göre hareket edilsin” dedi.

Öztürkler, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben hukukçularıma güveniyorum, bizim hukukçularımız seçimin içtüzüğe uygun sonuçlandığını yönünde görüş verdi. Onlar da kendi hukukçularına güveniyorlarsa süreci mahkemeye götürsünler. Kişiler değil mahkemelerdir birinin haklı olup olmadığına karar veren. Hatta bazı hukukçularımız bu tartışma konusu olan 3 oyun dışında ortaya çıkan 23’e 23 sonucunun da ret oyları fazla olmadığı için seçimin kazanıldığı şeklinde yorumluyor”

Öztürkler, mahkemenin kendisilerinin görüşüne ters bir sonuç alması durumunda ise “Mahkeme ters görüş verirse, boynumuz kıldan incedir. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız..” diyerek itiraz eden CTP’nin süreci mahkemeye taşıması gerektiğini söyledi.

“Meclis’i çalıştıracağız”

Meclis’in çalışması gerektiğini belirten Öztürkler, bütçenin geçmesi ve yasaların yapılması görevlerinin olduğunu anımsattı. “Meclisi çalıştırmak bizim topluma karşı sorumluluğumuzdur.” Diyen Öztürkler, sözlerini şöyle noktaladı:

“Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı’nın her hangi bir yurt dışı programı görünmüyor, bizim istediğimiz herkesin akıl yoluyla hareket etmesidir. Unutmayalım ki Meclisi çoğunluk çalıştırır. Hükümet olarak çoğunluğa sahibiz ve biz bu meclisi çalıştırmak için gerekli adımları atacağız.”