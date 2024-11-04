Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi'nde yaşananlarla ilgili BRT'de yayınlanan 18. Saat programında Pembe Paşaoğluları'nın sorularını yanıtladı.

Öztürkler,seçim yapıldığı gece hukukçulara sorulduğunu ve sözlü olarak Ziya Öztürkler kazandı dediğini ancak birkaç gün sonra görüşlerinin değiştiğini belirterek bunun nedeninin anlayamadığını söyledi.

Birçok hukukçulardan görüş aldıklarını kaydeden Öztürkler, Meclis iş tüzüğüne göre hukukçuların seçimin sonuçlandığını ve kendisinin kazandığı görüşünü verdiğini kaydetti.

Öztürkler, Bir konunun hukuksuz olup olmadığı hakkında karar verecek olan yerin Mahkeme olduğunu da vurguladı.

Meclis'te bugün Meclis kürsünün işgal girişimini gördüklerini kaydeden Öztürkler, sabırla yola devam edeceklerini belirtti.

Meclis'teki 50 milletvekilinin görevinin yasaları yapıp Meclisi çalıştırmak olduğunu kaydeden Öztürkler, "Hükümetin duruşu nettir, Meclisi çalıştıracağız" dedi.

Kaynak: BRT