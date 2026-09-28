Öztürkler, ilk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin’i ziyaret etti. Burada askeri törenle tarafından karşılanan Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzaladı ve anı fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında Başkan Öztürkler tarafından plaket takdimi yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhına geçti.

Öztürkler, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir tarafından askeri törenle karşılandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Öztürkler, daha sonra Tümgeneral Bilir ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından karşılıklı plaket takdiminde bulunuldu.