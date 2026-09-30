Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde Türkiye’den gelen konuk heyeti kabul eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özellikle spor alanında karşı karşıya kaldığı uluslararası kısıtlamalara dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında “sarsılmaz ve kopmaz bağlar” bulunduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması ve Kıbrıs Türk gençliğinin önünün açılması gerektiğini her platformda dile getirdiklerini söyledi.

Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda beşinci kez KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yaptığını hatırlatarak, Erdoğan’ın KKTC ile siyasi, ekonomik ve sportif ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki mesajlarının Kıbrıs Türk halkına güç verdiğini ifade etti.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a da Kıbrıs Türk halkının yanında durdukları gerekçesiyle teşekkür etti.

Öztürkler, yakın geçmişte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin girişimleri nedeniyle küçük yaştaki çocukların katılacağı bazı organizasyonların dahi engellenmeye çalışıldığını savunarak, bazı ülkelerin bu girişimler sonrasında organizasyonları iptal etmesinden üzüntü duyduklarını kaydetti.

Engellemelerin yalnızca sporla sınırlı olmadığını ifade eden Öztürkler, sanat ve siyasi temaslar konusunda da benzer girişimlerle karşılaşıldığını söyledi.

KKTC’nin yatırımlar ve altyapı projeleriyle gelişmeye devam ettiğini kaydeden Öztürkler, yerleşke, hastaneler, havalimanı, su, doğal gaz ve fiber optik projelerine işaret ederek yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Dal;

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı adına konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da, iki ülkenin milletvekilleri arasında düzenlenen sportif organizasyonların KKTC’nin uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Dal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrılara işaret ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir devlet olarak tanınması adına her türlü fedakârlıktan kaçınmayacağız” dedi.

Dal, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluşunun garantisidir” ifadelerini kullandı.



Atalay;

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay da Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin uluslararası görünürlük ve tanınma açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu tür buluşmaların değer taşıdığını ifade eden Atalay, “Hedefimiz tüm dünyada tanınmak. Kıbrıs Türkü kendi davasına her zaman sahip çıkar” dedi.

Atalay, Kıbrıs Türk halkının geçmişten gelen mücadele ruhuna dikkat çekerek, uzun vadede hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından karşılık plaket takdiminde bulunuldu.