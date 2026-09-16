Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu (TÜRKGEF) Başkanı Ahmet Bayduz ve beraberindeki heyeti Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Kabulde konuşan Öztürkler, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından toplumun büyük bir acı yaşadığını belirterek, kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini ve umutlu bekleyişin sürdüğünü söyledi.

- “İki ülke arasındaki dayanışma en zor zamanlarda bir kez daha güçlü biçimde ortaya çıktı”

Facianın ilk anından itibaren Türkiye’nin tüm imkânlarıyla Kıbrıs Türk halkının yanında yer aldığını ifade eden Öztürkler, arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’den sağlanan desteğin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Türkiye’nin her konuda olduğu gibi bu zor süreçte de KKTC’nin yanında bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın en zor zamanlarda bir kez daha güçlü biçimde ortaya çıktığını dile getirdi.

- “Rum Yönetimi güven ilkesini zedeleyebilecek hamlelerden uzak durması gerekir”

Adada kalıcı bir uzlaşı zemininin oluşturulabilmesi için karşılıklı güvenin büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin güven ilkesini zedeleyebilecek hamlelerden uzak durması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, tarafların birbirlerinin hak ve hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşım ortaya koymasının adanın geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu’nun faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve gençlere yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını söyleyen Öztürkler, daha önce Türkiye’de gerçekleştirilen temaslarda da TÜRKGEF Başkanı Ahmet Bayduz ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Öztürkler, gençlerin eğitimine, sosyal gelişimine ve Türkiye-KKTC arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değer taşıdığını belirterek, TÜRKGEF heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyetin ülkede gerçekleştireceği temasların verimli geçmesini dileyen Öztürkler, gençlik ve eğitim alanındaki iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.