Kabulde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov da yer aldı.

Öztürkler, burada yaptığı konuşmada kardeş Kazak halkının sıcak ev sahipliğinin Türk dünyasının asırlardır süregelen dayanışma ruhunun güçlü bir tezahürü olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduklarını her platformda kararlılıkla vurgulamaktan kıvanç duyduklarının ifade eden Öztürkler, Astana’da yer almanın da bu aidiyetin en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

TÜRKPA çatısı altında yürütülen çalışmaların yalnızca yasama organları arasında değil, halklar arasında da kalıcı dostlukların ve verimli iş birliklerinin temellerini attığına işaret eden Öztürkler, KKTC olarak bu iş birliklerinin daha da geliştirilmesine ve kurumsallaşmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öztürkler, konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selamlarını da ileterek KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz nir parçası olduğuna işaret etti.

Başkan Öztürkler, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA içerisinde daha etkin olmasına büyük katkıları olan Türkiye Cumhurbaşkanın Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teşekkürlerini iletti.