Kabulde UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, yakın zamanda KKTC’ye bir çok ziyaret gerçekleştirdiklerini, bundan da gurur duyduklarını, Başkan Öztürkler’e de kabullerinden dolayı teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

ER, KKTC’nin kuruluşunun 41. yıl dönümünde adada bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Kıbrıs Türk Halkı’nın bayramını kutladı.

Er, Öztürkler’i de seçilmiş olduğu Meclis Başkanlığı’ndan dolayı tebrik ederek “Millet iradesinin tecelligahı olan Meclis’te sizlerle bulunmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, uluslararası bir teşkilat olan TÜRKPA’ya, KKTC’nin çalışmalara katılarak destek verdiğini ve güçlerine güç kattığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, “41 yıl önce bu binada bağımsızlığımızın ve mücadelemizin en anlamlı günlerden birini yaşadık. Bu tarihi binada KKTC’nin ilanı gerçekleşti. Kutlamalar çerçevesinde TÜRKPA heyetini de burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

KKTC’nin 2023 yılında TÜRKPA’ya dahil edilme sürecinin başlatıldığını anımsatan Öztürkler, en kısa sürede daimi üyeliğin gerçekleşmesinin en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Öztürkler, KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini, tüm dünyaya KKTC’nin tanınması yönündeki çağrılarını sürdüreceklerini, daha da güçlenerek yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Öztürkler, Tüük Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA gibi uluslararası kuruluşlarda KKTC’nin temsiliyetine vurgu yaparak Anavatan Türkiye’nin girişimleriyle yer almanın önemli olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanınma yönünde yaptığı çağrılardan dolayı şükranlarını iletti.

Öztürkler, konuşmasının sonunda konuk heyete kutlamalara katılımlarından dolayı teşekkür etti.