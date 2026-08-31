Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, gemi kazasıyla ilgili süreç konusundaki tüm iddiaların araştırılacağını, sorumsuzluk varsa gereğinin yapılacağını, bunun takipçisi olacaklarını belirtti.

BRTK’da canlı yayına katılan Öztürkler, konunun Meclis’te de konuşulacağını dile getirerek, sürecin doğru şekilde ilerletilmesinin önemine vurgu yaptı.

Öztürkler, krizin doğru yönetilmesi ve sonuçlandırılması gerektiğini, konunun her yönüyle irdeleceğini, Meclis’te de konun görüşüleceğini belirtti.

Öztürkler, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.