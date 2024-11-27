GÜNDEM ÖZEL

Komitedeki bütçe görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Meclis Başkanı Öztürkler, komitenin görüşmeleri yarın tamamlayacağını, Genel Kurulun da 9-20 Aralık tarihleri arasında bütçe maratonunu gerçekleştireceğini söyledi.

“EKONOMİK AÇIDAN 2025 ÖNEMLİ BİR YIL”

Öztürkler, şunları kaydetti:

“Bütçe çalışmaları yoğun devam ediyor. Pazartesi Meclis’te genel kurul sonrası çalışmaların devam etmesine de olanak sdağladık. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Zor bir süreç yürütüyorlar. Önce alt komiteden geçip genel kurula gelmesi gerekiyor. Hedefimiz bütçe görüşmelerinin Perşembe günü komitede tamamlanması. 9 Arralık-20 Aralık tarihlerinde de bütçeler genel kurula gelecek. 136 milyarlık bir bütçe ön görülüyor, 17 milyarlık da bir açık var. Ekonomik açıdan 2025 önemli bir yıl. Hızlı bir şekilde Meclis çalışmaları sürüyor. 20 Aralık’ta artık 2025 Devlet bütçesi tamamlanması hedeflenmektedir.”

“20 ARALIK TARİHİNDEN SONRA KOMİTELERİMİZ ÇALIŞACAK”

Meclis’teki yasa çalışmalarıyla ilgili de konuşan Öztürkler, bir önceki yıl 100’ün üzerinde yasa geçtiğini hatırlatarak, ‘başta başkanlık krizi nedeniyle biraz sıkıntı yaşandı ve görevler yerine getirilemedi. Öncelik Devlet Bütçesi… Şu anda bütçe görüşmeleri nedeniyle komiteler çalışamıyor. 20 Aralık’ta bütçe görüşmeleri bittikten sonra komiteler tekrardan oluşturulacak ve hızlı bir şekilde çalıştırılacak” dedi.

“ÜLKENİN ÖNÜNÜN AÇILABİLMESİ İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VAR”

Meclis’te bir çok yasa çalışması olduğunu anlatan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ülkenin önünün açılabilmesi için ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 20 Aralık’tan sonra hızlı bir şekilde yasa çalışmalarının başlayacağının altını çizdi.

“TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NUN ÇALIŞMALARI SON 2 YILDA HIZLANDI”

Meclis’te bekleyen yasalar içinde Taşınmaz Mal Komisyonu konusunun da olduğunu anlatan Öztürkler, Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak aktarımlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Taşınmaz Mal Komisyonu’na kaynak aktarımının aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin altını da çizen Öztürkler, “Bu düzenlenecek ve daha hızlı çalışabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır” dedi.

“2025 YILINDA SOSYAL KONUTLAR İÇİN ADIM ATILACAK”

Gündemde Sosyal Konutlar olduğuna da değinen Öztürkler, konuyla ilgili yasanın geçen dönem geçtiğini 2025 yılında Sosyal Konutlarla ilgili adım atılacağını söyledi.