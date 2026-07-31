Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen kabulde konuşan Tümgeneral İlker Görgülü, 1 Ağustos'un Kıbrıs Türk halkı için büyük anlam taşıyan üç önemli yıl dönümünü bir arada barındırdığını belirtti. Görgülü, yarın kahraman Türk askerinin Kıbrıs'ı fethinin 455'inci, Kıbrıs'taki Türk varlığının ve direnişinin sembolü olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 68'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yıl dönümünün kutlanacağını ifade etti.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret ettiklerini belirten Görgülü, kabulünden dolayı teşekkür ederek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mehmetçik ile omuz omuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacak güç, azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise konuşmasında, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Öztürkler, 1571'de başlayan Türk varlığının, Osmanlı döneminin, 1960'lı ve 1970'li yıllarda verilen varoluş mücadelesinin, 1974 Mutlu Barış Harekâtı'nın ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca büyük acılar yaşadığını dile getiren Öztürkler, Mehmetçik ile Mücahit'in omuz omuza verdiği mücadelenin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Türk askerinin adadaki varlığının barışın en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974'te adaya gelişinden sonra adada kalıcı bir huzur ve güven ortamının sağlandığını ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğunu kaydeden Öztürkler, 1571'den bugüne uzanan tarihi mirası, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın destansı mücadelesini ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın düzenli bir ordu olarak üstlendiği hayati görevi anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretin anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladı.