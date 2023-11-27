Bu hassas konularda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, “Yabancılara taşınmaz mal satışlarının kontrolünde en önemli konu satış sözleşmeleridir. Emlak alanı çok kritik bir konu, bu alanda kontrolü sağlayacak yasal düzenleme ihtiyacı vardır. Yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanlığı görevinde bulundum. Görev süremiz içerisinde bu konuda yasa tasarısı hazırlandı ve bir çalışma ortaya kondu. Özellikle devletin kontrolünde olmayan emlakçı ve hukukçular üzerinden yabancılara yapılan satış sözleşmelerinin kontrol edilmesi adına yasal düzenleme hedeflendi. Burada yaptığımız değerlendirme sonucunda esas sorunun, yabancıların taşınmaz mal satın alma izinlerinde değil, yabancılara emlakçılar ve hukukçular üzerinden yapılan satış sözleşmeleri konusunda yaşandığını tespit ettik. Milli değerleri ve geleceği düşünerek adımlar atmamız gerekir. Ülke topraklarımızı koruyabilmek için yabancıların alacağı mallarla ilgili yasal düzenlemenin hayat bulması elzemdir ”dedi.

“ÜLKEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLARIN KONTROLÜ ADINA HAZIR OLAN ÇALIŞMALARIN HAYAT BULMASI İLE ÜLKE KAZANACAKTIR”

Ülkeye giriş-çıkışlarda kontrolün artırılması ve düzensiz göçle mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları da aktaran Öztürkler, görev süreleri içerisinde en fazla önem verdikleri konunun ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması olduğunu hatırlattı.

Öztürkler, özellikle göreve gelir gelmez cezaevi verilerini alarak 10 yıllık suç ve suça karışan ülke vatandaşları konusunda ciddi bir çalışma yaptırdıklarını, ortaya çıkan tabloya göre de hem E-Vize Otomasyon Sistemi Projesinde ilk sıraya konacak ülkeleri, hem de sorunun esasına dair sistemi kurmanın doğru olacağını gördüklerini belirtti.

Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına herkesin bildiği gibi sıfır toleransla hareket edildiğini belirten Öztürkler, “Bu konu en fazla dikkat etmemiz gereken hususların başında gelmektedir. E-Vize ile suç ve suça karışan yabancıların daha ülkeye girmeden sıkı bir denetimden geçmesi hedeflendi. Süreç Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde götürüldü. Yaptığımız ortak çalışma ve toplantılar sonucunda da TC Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve KKTC İçişleri Bakanı olarak benim, TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın huzurlarında imzaladığımız “Mutabakat Zaptı” ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede yürüttüğümüz ve tam anlamıyla hazır olan çalışmaların hayat bulması ile ülkemiz kazanacaktır. KKTC Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nin Mutabakat Zaptı çerçevesinde hayat bulması ile ülkeye giriş çıkışların kontrolü, E-vize sistemi ve düzensiz olan yabancıların kayıt altına alınması sağlanacaktır ”dedi.