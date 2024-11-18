Meclis Başkanı seçilmesinin ardından yazılı açıklama yapan Öztürkler, yarın 2025 bütçesi toplantılarının başlayacağını kaydetti.

Meclis’te yaklaşık son bir aydır süregelen hadiseler sonrası bu sabah bütçe görüşmelerinin hemen öncesinde tıkanıklık yaşamamak adına istifamı sunduğunu anımsatan Öztürkler, bugün Parti Genel Başkanı ve milletvekillerinin takdiri ile yeniden aday gösterilerek, Meclis başkanlığına seçildiğini söyledi.

Öztürkler, “Bu andan itibaren öncelikle görevim, Meclis Başkanlığı seçim süreci ile yaşanan tartışmalarla büyük bir zaman kaybına uğrayan Meclis çalışmalarımızı hayata geçirmek olacaktır. Ve bunun başlangıcı olarak da yarın kısmetse 2025 bütçemizin komite toplantısını başlatmış olacağız. Bütçemiz şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Halkın Meclis’in bir an önce verimli çalışmasını beklediğini belirten Öztürkler, “Geçmişte yaşanan tüm tartışmaları bir kenara bırakarak tüm partilere eşit mesafede kararlı adımlarla Meclis’imiz hak ettiği yere ulaştıracağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle şahsıma bu göreve layık görerek oy veren UBP, DP ve YDP’li milletvekili arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

Meclis Başkan Yardımcılığına seçilen Fazilet Özdenefe ve tüm Başkanlık Divanı üyelerini de tebrik eden Öztürkler, “Tam bir uyum içerisinde çalışmak için tüm gayretimizi göstereceğimizi de belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.