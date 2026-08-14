Öztürkler, Pakistan’ın 79’uncu Bağımsızlık Günü’nü kutlayarak iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaptı.

Kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, milli mücadele yıllarının hem Kıbrıs Türk halkı hem de Pakistan halkı açısından unutulmaması gerektiğini belirtti.

Pakistan’ın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde her zaman yanında olduğunu vurgulayan Öztürkler, bu destekten hiçbir zaman şüphe duymadıklarını belirterek, bugün KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli insanların da iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Pakistan halkının bağımsızlığını büyük bir mücadele ve güçlü bir iradeyle kazandığını ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının da Mehmetçikle birlikte onurlu bir varoluş mücadelesi verdiğini kaydetti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin bölgesel açıdan büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, Mekke Anlaşmasına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisindeki geldiği nokta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü vizyonu , Suudi Arabistan’ın bölgedeki etkisi ve Pakistan’ın nükleer gücünün bir araya gelmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Öztürkler, “Kardeş Pakistan ile Anavatan Türkiye’nin birlikteliği doğru okunmalı ve önemi anlaşılmalıdır” diyerek Pakistan halkına Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Shahzad Khurram da böyle anlamlı bir günde yapmış olduğu kabulden dolayı Başkan Öztürkler’e teşekkürlerini sundu.