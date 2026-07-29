Kabulde konuşan Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan, kısa süre önce Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle geçen polis teşkilatına yönelik yasal düzenlemeler nedeniyle Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başta olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etmek istediklerini söyledi.

42 yıl sonra özlük haklarına ilişkin önemli bir düzenlemenin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turan, komite çalışmalarında emeği geçen milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ettiklerini belirterek, yasaya destek veren tüm milletvekillerine şükranlarını sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise polis teşkilatının ülkenin huzuru ve güvenliği açısından hayati bir görev üstlendiğini vurgulayarak, polislerin gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını söyledi.

Polis teşkilatına yönelik yapılan yasal düzenlemelerin amacının teşkilatı daha güçlü ve daha etkin bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirten Öztürkler, söz konusu yasaların oy birliğiyle kabul edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yasaların hazırlanmasında emeği geçen Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyelerine ve tüm milletvekillerine teşekkür eden Öztürkler, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu’nun da sürece önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Komite çalışmalarında ortak uzlaşı kültürünün ortaya konulduğunu ve bunun Genel Kurul’a da yansıdığını dile getiren Öztürkler, yasaların oy birliğiyle kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Cumhuriyet Meclisi’nin son dönemde yoğun ve verimli bir yasama süreci yürüttüğünü ifade eden Öztürkler, 10. dönemde 350’nin üzerinde, son yasama döneminde ise 90’ın üzerinde yasanın kabul edildiğini belirtti. Hükümetin, komitelerin ve milletvekillerinin özverili çalışmaları sayesinde Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarına cevap veren önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyleyen Öztürkler, nazik ziyaretleri dolayısıyla dernek heyetine teşekkür etti.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin bundan sonraki dönemde de Kıbrıs Türk halkının geleceğine katkı sağlayacak önemli yasalara imza atmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.