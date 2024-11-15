Kabulde Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Turizm Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, KKTC’nin tanınması için temaslarda bulunmaya ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de sağlık turizminin dünyada her geçen gün değerinin daha iyi anlaşılmaya başladığını, KKTC’nin de üniversiteleri ve sağlık alt yapısı ile bu alanda ciddi çalışmaları olduğunu belirtti.

Öztürkler, KKTC’nin daha güçlü olması için bilimin ışığında ve akademik çalışma doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan’ın bir dönem önce Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı olduğunu anımsatan Öztürkler, sağlık turizmi noktasında gelişime önem verdiklerini belirterek, işbirliği vurgusu yaptı.