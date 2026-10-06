Öztürkler programda, seçim sürecinin yanı sıra Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgede gerilimi artıran politikaları ve hükümetin icraatlarının kamuoyundaki yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin perşembe günü toplanacağını açıklayan Öztürkler, Meclisin en önemli gündem maddesinin 6 Aralık’ta yerel seçimlerle birlikte genel seçimin de yapılmasına ilişkin karar olacağını kaydetti.

Seçim tarihinin ilan edilebilmesi için kararın alınarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini ifade eden Öztürkler, Meclisin yasama ve denetim faaliyetlerinin de bu takvim dikkate alınarak planlandığını belirtti.

Siyasi partilerde seçim hareketliliğinin başladığını ve aday adaylığı başvuru süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi’nde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Adayların önce parti üyelerinin, ardından halkın iradesinin karşısına çıkacağını ifade eden Öztürkler, yerel seçimlerin de 6 Aralık’ta yapılacak olması nedeniyle yoğun bir seçim süreci yaşanacağını belirterek tüm adaylara başarılar diledi.

UBP’ye yönelik zaman zaman kırgınlıklar yaşanabileceğini ifade eden Öztürkler, buna karşın halkın partiye yönelik umudunun devam ettiğini savundu.

Halkın, “Bir şey yapılacaksa bunu yapacak partinin UBP olduğunu” gördüğünü söyleyen Öztürkler, partiye kızgınlık gösteren vatandaşların dahi daha sonra kendilerine yakınlık gösterdiğini kaydetti.

Seçim çalışmaları kapsamında sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Öztürkler, “Gidilmedik köy, girilmedik ev bırakmıyoruz” dedi.

Seçim anketlerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Öztürkler, açıklanan bazı anketlerin nesnelliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Anketlerin bilimsel yöntemlerle yapılması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, “İstenilen sonuca göre çıkan anketleri çok gördük. Ben çoğunu doğru bulmuyorum. Esas anket halktır” dedi.

Öztürkler, seçimlerde asıl belirleyici olanın sandıktan çıkacak sonuç olduğunu belirtti.

Seçime aylar kala açıklanan anketlerden hareketle sonuç ilan etmenin doğru olmadığını savunan Öztürkler, “Bugünden zafer ilan edenler yarın çok üzülebilirler. Onun için çalışmak lazım. Özellikle son 30 güne ve sonrasına iyi bakmak gerekiyor. Beş-altı ay önceki bir anketle seçim kazandığınızı ilan edemezsiniz. Son gün bile dengeler çok değişebilir” ifadelerini kullandı.

Seçim sonrasında ortaya çıkacak Meclis aritmetiğinin kurulacak hükümet açısından belirleyici olacağını ifade eden Öztürkler, UBP-CTP koalisyonu ihtimaline ilişkin de konuştu.

Böyle bir koalisyonu zor gördüğünü belirten Öztürkler, bunun temel nedenlerinden birinin Kıbrıs meselesindeki görüş ayrılığı olduğunu söyledi. Öztürkler, “Biz iki devlet derken CTP federasyon diyor. Kıbrıs meselesi konusunda iki partinin keskin ayrılıkları var” dedi.

Bununla birlikte seçim sonuçlarının görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, sonuçların ardından parti başkanlarının ortaya koyacağı tutumların değerlendirilebileceğini ve bu görüşünün kişisel değerlendirmesi olduğunu kaydetti.

Güzelyurt’a yapılan Sosyal Konutlar, Cypfruvex Soğuk Hava Deposu ile Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin bölge açısından büyük projeler olduğunu belirten Öztürkler, seçimlerin ada genelinde yapılmasına rağmen bölge milletvekillerinin yatırımların hayata geçirilmesindeki etkisinin önemli olduğunu söyledi.

“Vicdanım rahat. Geçtiğimiz seçim döneminde verdiğimiz sözleri tuttuk” diyen Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın birçok kez bölgeye geldiğini anımsatarak, Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yatırımların hükümetle iş birliği içerisinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Geçmişte birçok hastanın tedavi amacıyla Lefkoşa’ya sevk edilirken yolda hayatını kaybettiğini belirten Öztürkler, yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin birçok alanda sağlık hizmeti sunacağını söyledi. Hastanenin zaman içerisinde tam kapasiteyle hizmet vereceğini ifade eden Öztürkler, “Bölgemiz adına çok önemli bir kazanımdır” dedi.

İçişleri Bakanlığı döneminde kırsal kesim arsalarına elektrik ve su altyapısının götürülmesi için çalışmalar yaptığını da anlatan Öztürkler, “Bölgenin gelişimine hem projeler hem de yasama anlamında ciddi katkılarımız oldu” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt’un geleceğine ilişkin de konuşan Öztürkler, “Güzelyurt’un toprağının bir karışı verilmeyecektir. Bunu sürekli söylüyoruz” dedi.

Sosyal konut projelerine de değinen Öztürkler, 30 yıl aradan sonra kuraların çekildiğini belirterek, hak sahiplerinin yaklaşık bir ay sonra konutlarında yaşamaya başlayacağını söyledi.

Halkın sağlık, imar ve istihdam başta olmak üzere çeşitli alanlarda beklentileri bulunduğunu dile getiren Öztürkler, kamunun imkânlarının belirli sınırlar içerisinde olduğuna işaret ederek, bu noktada siyasilere büyük sorumluluk düştüğünü ve mevcut imkânların halka doğru şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma politikalarına da değinen Öztürkler, bütçelerinden önemli miktarda kaynağın silahlanmaya ayrıldığını belirterek, Rum liderliğinin halkın refahı yerine Kıbrıs Türk tarafına karşı silahlanmayı tercih ettiğini söyledi.

Rum tarafının her alanda baskı yapmaya çalıştığını kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda sesini duyurmasının da engellenmeye çalışıldığını söyledi.

“Bizim konuşmamıza, yarışmamıza tahammülleri yok. Her platformda bizi dışlamaya çalışıyorlar” diyen Öztürkler, “Ancak şunu bilmeleri gerekir; Kıbrıs Türk halkı inatçıdır, kararlıdır ve vazgeçmez” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birlikte stratejik adımlar atıldığını belirten Öztürkler, Türkiye’den KKTC’ye su temini, doğal gaz konusunda yürütülen çalışmalar ve Ercan Havalimanı gibi projeleri örnek gösterdi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarına da değinen Öztürkler, bu kaynakların ekonomik değer kazanabilmesi için güvenli ve düşük maliyetli bir ulaşım güzergâhına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, Rum tarafının da bunun farkında olduğunu ifade etti.