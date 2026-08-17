BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu “Gündem 12” programına katılan Öztürkler, Meclis çalışmaları, erken seçim tartışmaları, 2027 bütçesi ve güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CTP ve bağımsız milletvekillerinin talebiyle Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrıldığını anımsatan Öztürkler, hükümetin toplantıya katılmama gerekçelerini kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Güvenlik konusunun önemine dikkat çeken Öztürkler, yaşanan olayların herkes tarafından görüldüğünü belirterek, ortak paydanın huzur, asayiş ve güvenlik olduğunu ifade etti.

Seçim tarihi Meclis kararıyla belirlenecek

Seçim ve Halkoylaması Yasası çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Öztürkler, esas gündemin karma oyun kaldırılması olduğunu söyledi. Yasa önerisinin kapsamının sınırlı olduğunu ifade eden Öztürkler, seçim tarihinin ise yasadan bağımsız bir Meclis kararı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, hükümetin konuyu Bakanlar Kurulu’nda ele alacağını, ardından Meclis’e getirilecek öneri doğrultusunda karar alınacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun kararının seçim sürecinde yol gösterici olacağını belirten Öztürkler, DP ve YDP’nin de yetkili organlarında yapacakları değerlendirmelerin ardından kararlarını açıklayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Henüz netleşmeyen noktalar bulunduğunu belirten Öztürkler, süreçlerin tamamlanmasının ardından olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağını ifade etti.

Yasa önerisinin Meclis’e gelmesi, olağanüstü toplantıda ivediliğinin alınması, komiteye gönderilmesi ve ardından Genel Kurul’da görüşülmesi gerektiğini belirten Öztürkler, Meclis komitelerinin çalışmalarına başlayacağı günlerin yaklaştığını söyledi.

2027 bütçesi yeni Meclis’e bırakılmalı

2027 yılı bütçesi konusunda Maliye Bakanlığı ve hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürkler, bütçenin yeni Meclis ve hükümete bırakılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

Yaz sıcaklarının seçim çalışmalarını etkilediğini ifade eden Öztürkler, eylül ayıyla birlikte siyasi partilerin saha çalışmalarını hızlandıracağını söyledi.

Siyasi dil konusunda da mesaj veren Öztürkler, siyasetçilerin topluma örnek olması gerektiğini belirterek, plan ve projelerle toplumun karşısına çıkılması, argo ve kırıcı ifadelerden kaçınılması çağrısında bulundu.