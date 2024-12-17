Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işbirliği yapmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldiklerini belirtti.

Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, sendika faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, sendikaların en önemli özelliklerinden birinin ülkesini korumak ve çalışanlarının haklarını savunmak olduğunu söyledi.

Öztürkler, "Çalışanların daha iyi bir ortamda çalışabilmesi ve özlük haklarını savunmak için sendikaların etkin olması gerekmektedir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulacak iş birlikleri her zaman bize güç katmıştır" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sendikaların demokratik toplumların vazgeçilmez unsurları olduğunu ve kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Öztürkler, sendikalar arası iş birliklerinin, kamu çalışanlarının haklarını savunma ve geliştirme çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Öztürkler, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Öztürkler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha ileriye gitmesi ve daha güzel günler görmesi için tam desteklerini beyan etmişlerdir" dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katıldığını ve bu üyeliğin daim üyeliğe dönüşmesini umduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.