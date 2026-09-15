

Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen kabulde konuşan Öztürkler, T-Bikers heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan soydaşlarıyla ve uluslararası toplumla kurduğu bağların önemine işaret etti.

Öztürkler, ülkenin son dönemde çok zor günlerden geçtiğini belirterek, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının toplumda derin bir üzüntü yarattığını söyledi. Facianın ardından kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Öztürkler, bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Kıbrıs Türk halkının dünya ile bağlantı kurmasının çeşitli alanlarda engellenmesine tepki gösteren Öztürkler, özellikle gençlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sporun birleştirici ve sınırları aşan gücüne dikkat çeken Öztürkler, sporun kapılarının Kıbrıs Türk gençlerine kapatılmaması gerektiğini belirtti. Gençlerin uluslararası organizasyonlara katılmasının önüne engeller konulmasının sporun ruhuyla bağdaşmadığını kaydeden Öztürkler, gençlerin hayallerine sınır konulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Rum Yönetimi’nin uluslararası alanda uzlaşmacı bir görüntü ortaya koymaya çalışırken, diğer taraftan adadaki Kıbrıs Türk halkının haklarını her fırsatta görmezden geldiğini ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin uluslararası alandaki hak ve imkânlarını kısıtlamaya yönelik yoğun girişimlerin devam ettiğini söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparılmaya çalışılmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, özellikle gençlerin spor, kültür ve sosyal yaşam aracılığıyla uluslararası toplumla buluşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

T-Bikers Türk Motor Kulübü’nün KKTC ziyaretini bu açıdan da anlamlı bulduğunu dile getiren Öztürkler, farklı ülkelerde yaşayan Kıbrıslı Türklerin ve Türk toplumunun KKTC ile bağlarını canlı tutan bu tür organizasyonların önemli olduğunu ifade etti.

Motor sporlarına da değinen Öztürkler, gençlerin hız tutkularını ve alternatif sporlara yönelik ilgilerini güvenli ve doğru zeminlerde gerçekleştirmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu alanlarda uygun koşulların oluşturulmasının hem gençlerin spora yönlendirilmesi hem de güvenliğin sağlanması açısından değerli olduğunu kaydetti.

T-Bikers Türk Motor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Adem Dinçer de kabulde kulübün faaliyetleri ve Kıbrıs Turu hakkında bilgi vererek, heyeti kabulünden dolayı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e teşekkür etti.