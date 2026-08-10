Hatay’da temaslarını sürdüren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, aralarında KKTC Güreş Federasyonu sporcularının da yer aldığı Türk Dünyası Uluslararası Aba Güreşi Turnuvası’nın finallerini izledi.

Yayladağı ilçesinde gerçekleştirilen etkinliği, Türk Dünyası Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il protokolü, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli takip etti.

Türk Dünyası’na mensup ülkelerin bayraklarının yer aldığı seremoniyle güreş alanına gelen Başkan Ziya Öztürkler, Binali Yıldırım ve protokol üyeleriyle birlikte sporcuları selamladı. Öztürkler, KKTC’den turnuvaya katılan güreşçilerle de bir araya gelerek kendilerine başarılar diledi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan final müsabakalarını takip eden Öztürkler, müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

Reyhanlı’da konferans verecek

Hatay’daki temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in bugün Reyhanlı ilçesinde “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” başlıklı bir konferans vermesi bekleniyor.