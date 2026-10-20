Yapay Zekâ ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İş Birliği temasıyla gerçekleştirilen Genel Kurul’da konuşan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinden Türk dünyasının dayanışmasına, yapay zekâ ve dijital dönüşümden KKTC’nin TÜRKPA’daki tam üyelik hedefine kadar birçok konuda mesajlar verdi.

Öztürkler, konuşmasının başında 15. Genel Kurul’a ev sahipliği yapan Kırgızistan Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Marlen Mamataliyev ile Kırgız halkına, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

YAPAY ZEKÂ DEVLETLERİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Yapay zekâ ve dijital dönüşümün artık yalnızca bilim ve teknoloji politikalarının konusu olmadığını belirten Öztürkler, teknolojik dönüşümün ekonomiden eğitime, sağlıktan kamu hizmetlerine, güvenlikten iletişime, ulaştırmadan enerjiye kadar geniş bir alanda devletlerin ve toplumların geleceğini şekillendirdiğini kaydetti.

Öztürkler, bu dönüşümün üretim biçimlerinin yanı sıra karar alma süreçlerini, vatandaş ile devlet arasındaki ilişkiyi ve ülkelerin küresel rekabet gücünü de doğrudan etkilediğine işaret etti.

KKTC TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR

TDT Türkistan Bildirisi ve Budapeşte Zirvesi’nde de teyit edildiği üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türk devletlerinin desteğinin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kardeş Türk devletlerinin liderlerinin uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verdiği desteğin ve TÜRKPA ile TDT’deki tam üyelik sürecine yönelik ortaya koydukları iradenin büyük bir moral ve güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını kaydeden Öztürkler, buna rağmen kardeş ülkelerin desteğiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. KKTC’nin TÜRKPA bünyesinde tam üyeliğe kavuşmasının Türk dünyasının birlikteliğini daha da güçlendireceğini ve Doğu Akdeniz’deki ortak karar ve hareket gücüne katkı sağlayacağını vurguladı.

KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİ NESİLLER BOYU SÜREN ONURLU BİR DURUŞTUR

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin, Kıbrıs Adası’nda Türk kimliğinin, Türk varlığının ve Türklüğün korunması için nesiller boyunca ortaya konulan onurlu bir duruş olduğunu belirten Öztürkler, halkın en zor dönemlerde dahi kimliğinden, vatanından ve egemenliğinden vazgeçmediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının büyük bedeller ödeyerek bugünlere ulaştığını ifade eden Öztürkler, mücadelenin her aşamasında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının yanında bulunduğunu ve halkı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurguladı.

Türk dünyasının giderek güçlendiği ve Türk devletleri arasındaki kardeşlik bağlarının somut bir dayanışmaya dönüştüğü yeni bir döneme girildiğini belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde Türk coğrafyasındaki kardeş ülkelerin desteğine büyük önem verdiklerini kaydetti.

KIBRIS’TA İKİ AYRI HALK VARDIR

Kıbrıs meselesine ilişkin temel gerçeklerden birinin adada iki ayrı halkın varlığı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının adanın eşit sahibi olarak kendi devletine, demokratik iradesine ve egemenlik haklarına sahip olduğunu belirtti.

Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununun geleceğine ilişkin ortaya konulacak hiçbir yaklaşımda egemen eşitliğinden ve eşit uluslararası statüsünden taviz vermeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelen ve halkı azınlık statüsüne indirgeyen anlayışların çözüm üretmesinin mümkün olmadığını kaydeden Öztürkler, Kıbrıs’ta varılacak bir uzlaşının adadaki gerçekler ve iki tarafın eşitliği temelinde şekillenmesi gerektiğine işaret etti.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN VARLIĞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uluslararası sistemde hukukun üstünlüğü ve insan haklarının her zaman eşit biçimde uygulanmadığına dikkat çeken Öztürkler, güç dengelerinin zaman zaman adaletin önüne geçtiği bir dünya düzeniyle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Bu şartlarda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından taşıdığı hayati önemin çok daha açık şekilde görüldüğünü ifade eden Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkı için barışın, güvenliğin ve geleceğe güvenle bakabilmenin en önemli teminatlarından biri olduğunu kaydetti.

KURTULMUŞ’A KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a da Kıbrıs Türk halkının haklı davasına, egemenlik haklarına ve uluslararası alandaki mücadelesine verdiği güçlü ve kararlı destek dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kıbrıs Türk halkının yanında ortaya koyduğu duruşun son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’nin gerek devlet gerekse parlamento düzeyindeki desteğinin Kıbrıs Türk halkına güç verdiğini ifade etti.

ERDOĞAN’IN DESTEĞİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GÜÇ KAYNAĞIDIR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu iradeye de değinen Öztürkler, Erdoğan’ın uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını kararlılıkla savunduğunu belirtti.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulması için ortaya koyduğu güçlü duruşun büyük önem taşıdığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği destek ve Türk dünyasının birlikteliğinin ileriye taşınmasına yönelik liderliği dolayısıyla Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

TÜRK DÜNYASININ DAYANIŞMASI DAHA DA GÜÇLENECEK

Öztürkler, önümüzdeki dönemde Türk dünyasının dayanışmasının daha da güçleneceğine ve KKTC’nin bu büyük aile içerisinde hak ettiği yeri çok daha güçlü biçimde alacağına inandığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs’taki Türk varlığını, egemenliği, devleti ve halkın geleceğini korumaya yönelik olduğunu kaydeden Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin desteği ile Türk dünyasındaki kardeşlerin dayanışmasının en büyük güç kaynaklarından biri olmaya devam edeceğini vurguladı.

ÖZTÜRKLER’E ÖZTÜRK VE ÇOLAKOĞLU EŞLİK EDİYOR

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in Bişkek’teki temaslarında yer alan Meclis heyetinde, Meclis İdari Amiri ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da bulunuyor.