Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Dostluk Grubu Üyesi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da yer aldı.

Yeni Atatürk Stadyumu ve Çok Amaçlı Spor Kompleksi Lansmanı’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla KKTC’de bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, görüşmede yaşanan gemi faciası nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Bak, kayıpların bir an önce bulunması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de Bakan Bak’a başsağlığı dilekleri ve destek mesajları nedeniyle teşekkür etti.

Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşanan süreçte tüm imkanlarıyla KKTC halkının yanında olduğunu gördüklerini ifade etti.