Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Sabah Postası programında gazeteci Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayarak, UBP’nin seçim süreci, hükümetin projeleri, Türkiye-KKTC ilişkileri ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UBP’NİN GERÇEK GÜCÜ 24 EKİM’DE GÖRÜLECEK

UBP’nin 20 binden fazla üyesi ve sağlam örgütleriyle güçlü bir siyasi yapıya sahip olduğunu vurgulayan Öztürkler, 24 Ekim’deki aday adaylığı kurultayının bu gücü ortaya koyacağını belirtti.

UBP’nin bugüne kadar girdiği her yarışta birinci parti olmak ve ülkeyi yönetmek hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Öztürkler, yaklaşan seçimlerde de en fazla milletvekili çıkaran parti olacaklarına inandığını kaydetti. Öztürkler, sahada yaptıkları temasların da bu yönde güçlü bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Ülkenin geleceği açısından UBP etrafında kenetlenmenin önemine işaret eden Öztürkler, partinin devletin kuruluş süreci ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesiyle güçlü tarihsel bağlara sahip olduğunu belirtti. UBP’nin devlet kuran ve TMT’nin devamı olarak nitelendirilmesinin bu tarihsel temelden kaynaklandığını ifade etti.

TARİHİ PROJELERİN MİMARI UBP’DİR

Son dönemde tamamlanan ve hayata geçirilmeye başlanan projeleri tarihi adımlar olarak değerlendiren Öztürkler, bu yatırımların arkasında UBP’nin siyasi iradesinin bulunduğunu söyledi.

Hükümetin en önemli çalışmalarından birinin sosyal konut projeleri olduğuna dikkat çeken Öztürkler, İçişleri Bakanlığı döneminde Başbakan Ünal Üstel ile birlikte bu alandaki ilk çalışmaların başlatıldığını, sosyal konutlara ilişkin ilk tüzüklerin de kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını anımsattı.

Öztürkler, UBP’nin yeni dönemde de halkın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının yanında ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında durduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye’nin KKTC’ye katkısının yalnızca mali destek üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının geleceğine yönelik stratejik projeler ortaya koyduğunu belirten Öztürkler, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nin ardından fiber optik ve doğal gaz gibi projelerin de bu stratejik yaklaşımın parçaları olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ TARTIŞMAYA AÇILAMAZ

Dünyanın bugün en önemli gündem maddelerinden birinin güvenlik olduğunu kaydeden Öztürkler, uluslararası sistemde hukukun üstünlüğünün giderek zayıfladığı ve güç unsurunun daha belirleyici hale geldiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Bu şartlar altında Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğünün tartışmaya açılmasının mümkün olmadığını belirten Öztürkler, Türkiye’nin güvenlik alanındaki varlığının Kıbrıs Türk halkı açısından vazgeçilmez önemde olduğunu ifade etti.

GÜNEY KIBRIS KIBRIS TÜRK HALKINI EŞİT GÖRMEK İSTEMİYOR

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını egemen ve eşit bir halk olarak kabul etmek istemediğini belirtti.

Rum tarafının yaklaşımının Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna sürükleme hedefi taşıdığını savunan Öztürkler, bu nedenle Güney Kıbrıs’ın çözüm konusunda samimi bir yaklaşım ortaya koymadığını kaydetti.

UBP’nin sürdürülebilir bir anlaşmaya karşı olmadığını ifade eden Öztürkler, ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve egemen eşitliğini zedeleyecek herhangi bir anlaşmanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Öztürkler, UBP’nin iki devletli çözüm vizyonunu savunmaya, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını korumaya ve Türkiye ile güçlü ilişkiler temelinde KKTC’nin geleceğini güvence altına almaya devam edeceğini belirtti.