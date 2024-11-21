Kabulde, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Divan Üyeleri Hasan Küçük, Devrim Barçın, Fırtına Karanfil, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, bütçe maratonunun olduğu yoğun bir dönemde kabulü için Başkan Öztürkler’e teşekkür ederek, göreve başlaması nedeniyle kendisine ve divan üyelerine “hayırlı olsun” ziyareti yaptığını belirtti.

Serim, yeni dönemde Kıbrıs Türk Halkı’nın ihtiyaç duyduğu yasaların çıkması yönünde dilek ve temennilerini ileterek, Türkiye olarak üzerlerine düşen tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Meclis Başkan ve yardımcılığı ile divan seçimlerini tamamladıklarını kaydederek, Büyükelçi Serim’i aralarında görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öztürkler, bütçe çalışmalarının Pazartesi günü itibariyle komitede görüşülmeye başladığını ve yoğun bir tempo içerisinde 7 gün içerisinde genel kurula sevk edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendileri açısından önemini vurgulayan Öztürkler, KKTC’nin daha ileriye gitmesi için yasama ve denetimin çok önemli olduğunu ve kendilerine verilen destekten dolayı da teşekkür ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.