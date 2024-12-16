Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugün Atatürk Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ziya Öztürkler, “Meslek liselerimiz, sanayi ve hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiriyorlar. Bu okullardan teorik ve pratik eğitim alan öğrencilerimiz, iş hayatına daha donanımlı ve hazır bireyler olarak yetişiyorlar” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Ülkemizin kalkınmasını iyi eğitim almış gençler sağlayacaktır. Meslek liselerimizin bu noktada önemi büyüktür” dedi.

Ziya Öztürkler, Atatürk Meslek Lisesi öğrenci, öğretmen ve yöneticilerine tüm çalışmalarında başarılar diledi.