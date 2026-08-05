9 Ağustos’a kadar sürecek festivalin açılışına Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, festivalin yalnızca kültürel bir etkinlik olmadığını, üretimi, dayanışmayı ve Kıbrıs Türk halkının köklü değerlerini yansıtan önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Üretimin bir toplumun en büyük gücü olduğuna dikkat çeken Öztürkler, “Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürüne, geçmişine, tırnağını toprağa geçirmesini hep birlikte görüyoruz. Ne kadar üretirseniz o kadar saygı görürsünüz. Buradaki stantlarda insanlarımızın üretme azmini, toprağına, kültürüne ve geçmişine sahip çıkışını görüyorum. Bu bölge üretiyor, kalkınıyor ve her geçen gün daha ileriye gidiyor” dedi.

Festival öncesinde bölgedeki köyleri ziyaret ettiğini belirten Öztürkler, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nin son dönemde hayata geçirdiği yatırımların dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu'ya teşekkür eden Öztürkler, yapılan hizmetlerin doğrudan insana yatırım anlamına geldiğini vurguladı.

Ülkenin daha fazla üretime ve hizmete odaklanması gerektiğini belirten Öztürkler, “İç çekişmelerle değil, üretimle, icraatla ve ülkeye hizmet anlayışıyla yol almalıyız. Burada birlik, beraberlik ve dayanışmayı görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Festivallerin Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli organizasyonlar olduğunun altını çizen Öztürkler, bu etkinliklerin Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını, kültürünü ve ev sahibi kimliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmasında Filistin halkına da değinen Öztürkler, festivalde Filistinli katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyada insan haklarının ve hukukun egemen olduğu bir düzenin kurulmasını temenni etti.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Öztürkler, uluslararası toplumun daha güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda festivalin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Öztürkler, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, belediye meclisi üyeleri, bölge halkı ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sponsorlara plaket takdimi yapıldı.