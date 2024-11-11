Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugün Meclis'te yaşanan arbedeye yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Öztürkler'in açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Meclisi’mizin Genel Kurul Salonunda bugün yaşanan görüntüler, bizleri olduğu kadar sanırım herkesi de derinden üzmüştür.

Meclis Başkanlığı makamına su atmaya kadar varan bu hadiseler tüm kamuoyu önünde yaşanmıştır.

Yaşananlara karşı büyük bir üzüntü duymakla birlikte , söz konusu teşebbüslerde bulunanlara aynı uslupla cevap vermeyeceğimi belirtmek isterim.

Hayatımda hiçbir zaman şiddeti, kavgayı benimsemedim. Bundan sonraki yaşamımda aynı duruşta olacağım.

Dolasıyla yaşanan gelişmelerin takdirini halkımıza ve kamuoyuna bırakmak istiyorum."