Öztürkler mesajında, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Türk siyasi tarihine damga vurduğunu belirterek, millet iradesini merkeze alan siyaset anlayışıyla Türkiye’nin son çeyrek asrındaki önemli dönüşümlerin öncüsü olduğunu ifade etti.

Hayata geçirilen köklü reformlar, büyük altyapı yatırımları ve kalkınma hamlelerinin Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve teknolojik kapasitesinin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını kaydeden Öztürkler, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada daha etkin bir konuma ulaştığını belirtti.

“ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ BELİRLEYİCİ OLDU”

Öztürkler, AK Parti’nin uzun soluklu siyasi yürüyüşünün en önemli unsurlarından birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve kararlı liderliği olduğunu belirtti.

Öztürkler, “Sayın Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon, milletine duyduğu güven ve Türkiye’yi her alanda daha ileriye taşıma iradesi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin siyasi yolculuğuna yön vermiş; Türkiye’nin karşılaştığı birçok zorluğun aşılmasında belirleyici olmuştur” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK HALKINA VERİLEN DESTEK SON DERECE KIYMETLİ”

AK Parti iktidarları döneminde Kıbrıs Türk halkına gösterilen yakın ilgi ve dayanışmanın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının davasına verilen destek ile egemenliğine ve geleceğine yönelik kararlı duruşun, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla KKTC’de ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, tarımdan iletişime kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımların ülkenin kalkınma ve gelişme sürecine büyük güç kattığını ifade eden Öztürkler, bu yatırımların aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının geleceğine ve ekonomik gücüne yönelik stratejik yatırımlar olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİNİ KKTC’NİN GÜÇLENMESİNDEN AYRI GÖRMÜYORUZ”

Öztürkler, Türkiye’nin güçlü desteğiyle KKTC’nin her alanda daha ileriye taşınacağına inandıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

“Türkiye’nin güçlenmesini KKTC’nin güçlenmesinden, KKTC’nin gelişmesini de Türkiye ile olan kardeşlik bağlarımızdan ayrı görmüyoruz.”

Öztürkler, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partinin kuruluşundan bugüne kadar görev ve sorumluluk üstlenen herkese başarılar diledi.

Öztürkler mesajını, “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gönül, kardeşlik ve kader birliğinin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum” ifadeleriyle tamamladı.