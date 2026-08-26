Öztürkler, "Rum tarafı ne yaparsa yapsın Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma, spor yapma, üretme ve geleceğini kendi elleriyle şekillendirme mücadelesine engel olamayacak." dedi.

Sporun birleştirici gücünden ve gençlerin dostluk içinde bir araya gelmesinden rahatsızlık duyulmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Öztürkler, tüm dünyanın bu zihniyeti görmesi gerektiğini yineledi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmeyi planladığı hazırlık kampına yönelik girişimlerini değerlendirdi.

Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin hazırlık kampının iptal edilip Güney Kıbrıs’a taşınması yönündeki girişimini eleştirerek, bunun Kıbrıslı Türk gençlere yönelik spor izolasyonlarının yeni bir örneği olduğunu söyledi.

Bu tutum karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Öztürkler, kampın iptal edilmesi veya Güney Kıbrıs’a taşınmak istenmesinin, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Akademi düzeyindeki gençlerin bir araya gelerek spor yapmasına, eğitim almasına ve kamp gerçekleştirmesine dahi engel olunmaya çalışıldığını kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk gençlerine yıllardır uygulanan haksız spor izolasyonlarının bu kez KKTC’de düzenlenecek bir kampa katılmak isteyen gençlere de dayatılmaya çalışıldığını belirtti.

Rum tarafının bir yandan görüşme masasında güven yaratma ve iş birliği kavramlarından söz ederken, diğer yandan gençlerin spor yapmasına ve uluslararası bir akademinin KKTC’de kamp düzenlemesine karşı çıkmasının ciddi bir çelişki oluşturduğunu belirten Öztürkler, bu tür girişimlerin taraflar arasında güven yaratılması yönündeki çabalara da zarar verdiğini ifade etti.

-"Eşit uluslararası statü kabul edilmeli"

Kıbrıs’ta gerçek ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kurumlarını, gençlerini ve Ada’daki varlığını yok sayan bir anlayışla ortak gelecek kurulamayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok daha ağır koşullarda her türlü baskı ve engellemeye rağmen dayanışması, birlikteliği ve inancıyla var olmayı başardığını ifade eden Öztürkler, bugün de aynı kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini söyledi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geçmişte dayanışması ve sarsılmaz inancıyla önündeki engelleri aşmayı başardığını, bugün de gençlerin önüne örülen duvarların aşılacağını ve halkı dünyadan koparmaya yönelik her türlü haksızlığa karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.