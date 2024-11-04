Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“CTP Belediye Başkanı arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum,

Birçoğuyla mesai yaptım, içlerinde benim için çok değerli arkadaşlar vardır...

İçişleri Bakanı olduğum dönemde Sayın Başbakanın önderliğinde Hükümet olarak Belediyelerin birleştirilmesi ve Belediyelerin 51/95 sayılı yasalarını yapmıştık. Hatta o dönemde hukuksuzluk veya anayasaya aykırılık sürekli mecliste gündem olmuştu.

Günün sonunda ne hukuksuzluk ne de anayasaya aykırılık tespiti yapılmıştı.

Ne güzel ki tüm Belediyelerin geliri artmış hem de bölge halkına hizmet daha iyi noktaya gelmiştir.

Değerli başkanların bana davet göndermemesinde hiçbir sorun yoktur, halkın beklentisi de beni davet edip etmemeleri değildir. Halkın beklentisi meclisin son dönemlerde yaptığı yasalar çerçevesinde hizmete devam etmeleridir...”