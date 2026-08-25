Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Krah’ı kabulünde yaptığı konuşmada, Alman parlamenterleri KKTC’de incelemelerde bulunmaya ve çalışma ziyareti gerçekleştirmeye davet ettiklerini ancak bu çağrının Alman Federal Meclisi İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu tarafından iki kez reddedildiğini söyledi.

Krah’ın ziyaretinin önemine dikkat çeken Öztürkler, temasların Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı izolasyonların ve seyahatten uluslararası spora kadar birçok alanda yaşadığı engellerin Avrupa ve Almanya kamuoyunda daha geniş kesimlere anlatılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Öztürkler, dünyadaki tüm milletvekillerine KKTC’ye gelerek temaslarda bulunma ve gerçekleri yerinde görme çağrısı yaptı.

“Dünyadaki tüm milletvekilleri buraya gelsin, bizimle temas kursun, incelemeler yapsın, burada gördüklerini raporlasın. Biz bunlara açığız. Ancak doğrudan temas ve ilişki kurulmasını, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz” diyen Öztürkler, Krah’ın ziyaretinden olumlu sonuçlar çıkacağına inandığını belirtti.

Krah: “Buraya gelip gerçekleri görmek istemiyorlar”

Maximilian Krah ise Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunların tarihsel boyutunu bildiklerini belirterek, Kıbrıs’ta çözüm isteniyorsa tarafların bir araya gelerek tüm konuları doğrudan konuşması gerektiğini söyledi.

KKTC ziyaretine yönelik büyük bir muhalefet gösterildiğini savunan Krah, bunun temelinde bazı çevrelerin çözüm istememesinin bulunduğunu ileri sürdü.

“Buraya gelip gerçekleri görmek ve konuşmak istemiyorlar” diyen Krah, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sıkıntıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Krah, Kıbrıslı Türklerin ikinci bir pasaport olmadan dünyanın birçok yerine seyahat edemediğini ve uluslararası spor müsabakalarına katılamadığını belirterek, bölgedeki istikrarsızlığın ekonomik gelişmeyi ve bölgesel güvenliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Çözüm yönündeki baskının arttığını dile getiren Krah, “Artık bu meselenin çözüme kavuşması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çözüm isteyenlerin sayısı, çözümü engellemek isteyenlerden daha fazladır. Ben de bu ilerlemenin bir parçası olmak istiyorum” dedi.

Taçoy: “Amaç yaşadığımız zorlukları dünyaya anlatmak”

Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da Krah’ın birçok engellemeye rağmen KKTC’ye gelmesini “medeni cesaret” olarak nitelendirdi.

Krah’ın temasları kapsamında çeşitli kurum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerle görüşeceğini belirten Taçoy, ziyaretin amacının Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunların ve KKTC’nin karşılaştığı engellerin uluslararası kamuoyunca daha iyi anlaşılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Taçoy, Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgilerinden vazgeçmeden haklı davayı Avrupa’da anlatmak ve çözüm yolları üretmek zorunda olduklarını kaydetti.