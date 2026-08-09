Hatay’daki temaslarına başlayan Öztürkler, ilk olarak Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı, ardından da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Öztürkler, daha sonra basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a dün yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eden Öztürkler, “Egemen eşitlikten ve eşit uluslararası statüden taviz verilmeyecek. Kıbrıs’ta iki halk, iki demokrasi ve iki devlet vardır. Bunu herkesin bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kıbrıs Türk halkı bu yolları asla yalnız yürümeyecektir” sözlerini anımsatan Öztürkler, “Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023’te yaşanan Asrın Felaketi’nde hayatını kaybedenleri rahmetle anan Öztürkler, Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin acısını en derinden kalplerinde hissettiklerini söyledi.

Hatay’da Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu gördüklerini ifade eden Öztürkler, yeniden inşa edilen şehrin yüzde 85’inin tamamlandığı bilgisini aldıklarını belirterek, “Sayın Valimize ve devlet yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında sarsılmaz bağlar bulunduğunu vurgulayan Öztürkler, “Aynı tarihi, aynı kaderi yaşamaktayız. 1960’tan 1974’e gelene kadar Kıbrıs Türk halkı büyük acılar çekmiştir. 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın iyi bilinmesi gerekir. Mücahit ile Mehmetçiğin mücadelesinin sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Egemenliğimiz ve özgürlüğümüz sağlanmıştır” diye konuştu.

İzolasyonlar altında Kıbrıs Türk halkının dünyadan koparılmak istendiğini belirten Öztürkler, ancak Kıbrıs Türk halkının yanında her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mali ve iktisadi destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin günden güne büyüyüp geliştiğini ifade eden Öztürkler, Asrın Su Projesi ve doğal gaz projesiyle KKTC’nin gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Masatlı;

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kardeşliğin, barışın ve medeniyetin şehri Hatay’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, tek millet, iki devlet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü ziyaret etti.

Başkan Mehmet Öntürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Öztürkler, daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin çalışmaları hakkında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e bilgi verdi.