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TÜRKPA Genel Kurulu kapsamında Kırgızistan temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu sabah KKTC’ye döndü.

Başkan Öztürkler, mevkidaşını KKTC’ye davet ederek, kendisini ülkede misafir etmekten büyük bir onur duyacaklarını dile getirdi.

İki Parlamento arasında olan ilişkilerin ileriye taşınması yönünde fikir birliğine varılan görüşmede, karşılıklı ziyaretlerin de artırılması temennisinde bulunuldu.

Kırgızistan Jogorku Kenesh (Meclis) Başkanı Marlen Mamataliev ile de görüşme gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Mamataliev ile görüşme

Kabul sırasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a Kıbrıs Türk halkının ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerinin selamlarını iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Birlik Sarayı’nda gerçekleşen kabulde Öztürkler’in yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev ve Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva da yer aldı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu kapsamında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi.

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