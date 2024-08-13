Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Elektrik kesintisinden; Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu kliniği ve caddesi, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı etkilenecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de bildirildi.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması rica edildi, verilen rahatsızlıktan ötürü özür dilendi.