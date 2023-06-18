Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu dün, beraberindeki heyetle birlikte Girne’ye bağlı Tepebaşı ve Çamlıbel köylerini ziyaret etti. Özuslu’ya ziyaretlerinde Girne bölgesi milletvekilleri ve Girne İlçe yöneticileri de eşlik etti. Halkın ekonomik kriz karşısında ezildiğini ifade eden Sami Özuslu, “Türk Lirası’ndaki değer kaybına hükümetin sessiz kalmasına, yolsuzluklara, KIB-TEK’te kaybolan milyonlarca dolarlara itiraz etme imkanımız var. Daha iyi bir yönetim, daha iyi geçinmek bizim hakkımızdır diyorsak hepimiz sandığa gidip irademizi göstermeliyiz” dedi.

“GERİ ADIM ATIP KENDİLERİNİ SORGULAYACAKLAR”

25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimleri CTP’nin kazanması durumunda hükümetin geri adım atıp kendisini sorgulamaya başlayacağını dile getiren Özuslu, “Onlar kazanırsa daha fazla zam yapacaklar, halkı sömürecekler, insanları partizanlıkla baş başa bırakacaklar” dedi. CTP’nin sosyal adaleti, demokrasiyi, insan haklarını, düşünce özgürlüklerini, refahı, kişi başına düşen gelirleri artırmayı, uluslararası ilişkileri geliştirmeyi ve istikrarlı muhasebe birimine geçip gelirleri dövize sabitleyerek ekonomiyi doğru yapıya oturtmak için yönetime talip olacağını ifade eden Özuslu, bu seçimde hükümet değişiminin önünün de açılacağını kaydetti.

“KAMU KAYNAKLARI DOĞRU YERLERE AKTARILMALI”

Ülkedeki kamu kaynaklarının lüks ve şov yerine doğru yerlere aktarılması gerektiğini işaret eden Özuslu, bu yıl içerisinde Türkiye’de gerçekleşen depremde binlerce insanın hayatını kaybettiğini anımsattı ve bu depremin kendilerine altyapı ve bilimsek aklın önemini hatırlattığını söyledi. Tüm bunlardan gereken derslerin çıkarılması gerektiğine işaret eden Özuslu, “Okullarımız, hastanelerimiz ve bazı evler risk altındadır. Kamu kaynakları lüks ve şov için değil, çocuklarımızın okullarına yönlendirilmelidir” dedi.