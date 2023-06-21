Sami Özuslu’ya CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, bu ülkede her alanda planlama yapabilecek insan kaynağının bulunduğuna dikkat çekti ve ortak aklın önemine işaret etti.

ÖZUSLU: ORTAK AKIL ÜRETİLMELİ

Ülkenin yaşadığı ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini gittikleri her yerde anlatmaya devam ettiklerinin altını çizen Özuslu, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada DAÜ’nün yaşadığı ekonomik krizi hem gazeteci hem de aday olarak yakından takip ettiğini vurguladı. “DAÜ gibi güzide bir kurumun desteklenmesi, ayakta tutulması gerekir” diyen Özuslu, DAÜ’nün siyasete kurban edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. DAÜ’nün özerk bir yönetim kadrosuyla yönetilmesi gerektiğinin de altını çizen Özuslu, bütün paydaşlarla, çalışanların tüm sendikalarıyla, uzmanlarla birlikte bir yol haritası çizilmesinin önemine işaret etti. Ortak akıl üretilmesi gerektiğini ifade eden Sami Özuslu, “Ortak paydada buluşmayı becerebilsek, birçok sorunu aşabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“BELİRSİZLİK ÇOK CİDDİ HASARLARA YOL AÇIYOR”

Şu anda DAÜ’den ve memleketin her tarafından ekonomik anlamda sıkıntılı haberler geldiğini dile getiren Özuslu, ülkede bir bilinmezlik olduğuna dikkat çekti ve stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine işaret etti. Ülkenin ciddi bir planlamaya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Özuslu, “Ekonomideki, sosyal yaşamdaki, nüfus politikasındaki belirsizlik, çok ciddi hasarlara yol açıyor” dedi. Bu ülkede her alanda planlama yapabilecek insan kaynağının bulunduğuna dikkat çeken Özuslu, diyalog kültürünün önemine işaret etti. 25 Haziran’da kurulacak sandıktan çıkacak mesajın çok önemli olduğunun altını çizen Özuslu, “Toplumdan kopanlara verilecek bir mesaj olmalı. Umudumuzu yeşertmek için 25 Haziran’da imkan var elimizde. Hukukun üstünlüğünden ve ezilenden yana olan bir gazeteci olarak emekçinin sesi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

COHAR: ÜLKE İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SEÇİM

DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı (BİR-SEN) Başkanı Buğu Sümen Cohar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, 25 Haziran’da önemli bir seçim gerçekleştirileceğini vurguladı. Yapılacak olan seçimin ülke için son derece önemli olduğunun altını çizen Cohar, “Toplumsal çıkarların gözetildiği, çocuklarımızın daha iyi bir memlekette yaşayacağı günler olsun. Kişisel çıkarların değil, toplumun öne çıkması gerekir. Kıbrıs Türk toplumu yok olmakla karşı karşıyadır” dedi.

HOŞKARA: GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR SONUÇ OLSUN

DAÜ Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) Başkanı Ercan Hoşkara da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, DAÜ’nün içinde bulunduğu mali ve idari sorunu çözebilmek için bir süreç yürüttüklerini vurguladı. Üniversitenin geleceği açısından bazı şeyleri kabul ettiklerini kaydeden Hoşkara, DAÜ’nün, mevcut yükseköğretim alanında rekabet edemez duruma geldiğini belirtti. Rekabette özel üniversitelerin daha avantajlı durumda olduğuna da dikkat çeken Hoşkara, bundan sonraki süreçte de yine CTP’nin desteğinize başvuracaklarını ifade etti. Hoşkara, “Umarım ülke için seçim sonuçları hayırlı olur. Geleceğe ışık tutan bir sonuç olur” ifadelerini kullandı.

ALTUN: BU TİP KURUMLARA DAHA CİDDİ ANLAMDA DESTEK GEREKLİ

DAÜ Personel Sendikası’nı (PERSEN) Başkanı Erdal Altun ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, üniversitede çok ciddi mali sıkıntılarla boğuştuklarını vurguladı. Çalışanların özlük haklarının sürekli gündemde tutulduğunu belirten Altun, “DAÜ gibi KKTC’nin belki de ambargoları tek kırabilen uluslararası kurumunun desteklenmemesi hepimizi huzursuz ediyor” dedi. “Siyasetten beklediğimiz bu tip kurumlarımızın daha ciddi anlamda desteklenerek gerekli yapılandırma çalışmaları yapmasıdır” diyen Altun, üniversitenin sürdürülebilir hale gelmesini arzu ettiklerini söyledi.