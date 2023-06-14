Özuslu beraberindeki heyetle birlikte Girne’de ilk olarak Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti, ardından da Ehl-i Beyt Derneği yetkilileriyle bir araya geldi. Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Konuşmasında 2022 yılının Aralık ayında yapılan yerel seçimlere işaret eden CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, Girne halkının Murat Şenkul’u seçtiğini anımsattı ve Girne’nin uzun bir aradan sonra CTP’nin yerel yönetim anlayışına kavuştuğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının yerel yönetimlerde CTP’nin vizyonunu takdir ettiğini dile getiren Özuslu, “Yereldeki hizmet anlayışını merkezi idareye taşıyacağız” dedi.

ÖZUSLU: SANDIKTAN UMUTLARI YEŞERTEN BİR SONUÇ ÇIKACAK

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde sandıktan halkın umutlarını yeşerten bir sonuç çıkacağını vurguladı. Seçimde verilecek mesajın önemli olduğuna dikkat çeken Özuslu, halkın hayat pahalılığı, enflasyon, çocuklar yarın nerede nasıl ev sahibi olacağı, göç eden çocukların geri dönmeme kaygısı taşıdığını ifade etti. Meslek hayatı boyunca her kesimin sorunlarıyla bir şekilde ilgilenme fırsatı bulmasından dolayı ülke sorunlarına hakim olduğunu kaydeden Sami Özuslu, “Sorunların farkındayız, CTP’nin çözüm önerileri de ortadadır” dedi. CTP’nin ortaya koyduğu önerilere halkın günden güne daha fazla sahip çıkmaya başladığını belirten Özuslu, 25 Haziran’da ara seçim için sandık kurulacağını ve bu sandıktan değişim talebinin yükseleceğini vurguladı.

ERHÜRMAN: BU SEÇİM TASVİP ETMEDİĞİMİZ ŞEYLERE DUR DEME SEÇİMİDİR

Ziyaretler esnasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 25 Haziran’daki ara seçimin ülkede tasvip edilmeyen şeylere “dur” deme seçimi olacağını söyledi. Hükümetin ülkedeki tüm sorulara rağmen kılını kıpırdatmadığını vurgulayan Erhürman, kendilerinin yaptığı önerilerin hükümet tarafından umursanmadığını ifade etti. 15 ayda 3 kez Başbakan değişen, sürekli bakan, müdür ve müsteşar değişimleriyle adeta sandalye kapmaca oyunu oynayan hükümet yetkililerinin bugün “istikrar” adı altında halktan oy talep ettiklerine değinen Erhürman, “Memlekette ilaç yok, iş yok, aş yok, konut yok, bunlar sandalye oyunu oynuyorlar. Halkımız bu kötü yönetime layık değil” dedi. Girne’nin 8 yıl sonra yerel yönetimlerde yetkiyi CTP’ye verdiğini anımsatan Erhürman, ülke genelinde de aynı değişimi hayata geçirmek için ilk adımı 25 Haziran’da atacaklarını belirtti.

TALAT: BİRLİKTE YÖNETMEYE VE HALKIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAYA İHTİYACIMIZ VAR

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da, karşılarında son derece beceriksiz ve iradesiz bir yönetim olduğunu söyledi. Halkın cebindeki paranın günde güne eridiğini ve hükümetin buna seyirci kaldığını ifade eden Talat, “Kendi plan programlarımızı ortaya koyabilecek bir döneme ihtiyacımız var. Artık bir irade ortaya koyacağız. Bizim artık birlikte yönetmeye ve halkımızın önünü açmaya ihtiyacımız var” dedi.