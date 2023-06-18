Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, geçtiğimiz gün, Girne’de Pia Bella Hotel’de bir grup iş insanı ve esnafla bir araya geldi. Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve MYK üyeleri de eşlik etti. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, ara seçim çalışmaları kapsamında CTP milletvekili adayı Sami Özuslu’yu iş insanlarıyla buluşturduklarını ifade etti ve katılanlara teşekkür etti.

ÖZUSLU: "ORTAK AKLA VE ORTAK PAYDALARIMIZI ÇOĞALTMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, ülkede ortak akla ve ortak paydaları çoğaltmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etti. İş çevrelerinde, ekonomide ve çalışanlarda birçok sorun olduğunu ve bu sorunların bilincinde olduğunu dile getiren Özuslu, bunları aşabilmek için doğru siyasete ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Seçim ziyaretleri kapsamında birçok yerde ziyaretler düzenlediklerini aktaran Özuslu, bu ziyaretler esnasında ülke insanının sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını, diğer yandan ise ülkedeki zengin insan kaynağını da gördüklerini söyledi. İnsanların gözlerindeki umut ışığının kendilerine moral verdiğinin altını çizen Özuslu, çok farklı kesimlerden destek gördüklerini söyledi.

ERHÜRMAN: "BİZE YAŞATILANLARI ONAYLAMADIĞIMIZIN MESAJINI VERECEĞİZ"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Sami Özuslu ile iş insanlarının bir araya geldiği toplantıda, 25 Haziran’da kurulacak olan sandıkta Kıbrıs Türk halkına yaşatılanları onaylamadığının mesajının verileceğini vurguladı. Sami Özuslu’nun dürüstlüğü, kalemini asla satmaması, eğilip bükülmemesi ve her sabah ülke insanının dertleriyle dertlenen, yüreğinin bu yurdun ve insanının sevgisiyle dolu birisi olduğunu dile getiren Erhürman, “Bize yaşatılanları onaylamadığımızı sandıktan çıkacak iradeyle göstermemiz lazım” dedi. Kıbrıs Türk halkının bundan çok daha iyi bir yönetime layık olduğunun altını çizen Erhürman, yeni bir dönemi hep beraber başlatacaklarını kaydetti.