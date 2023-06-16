Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, dün Lefke’de çeşitli temaslarda bulundu. Özuslu ilk olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti, ardından da Lefke ilçe merkezine giderek buradaki devlet daireleri ve esnafı ziyaret etti.

Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Lefkeli yurttaşlardan büyük ilgi gören CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, CTP’nin vizyonundan bahsetti. Yaşanılan ekonomik sorunlardan bahseden Lefkeli yurttaşlar da, 25 Haziran’daki ara seçimde değişimin ilk adımının atılacağını vurguladı.