Özuslu’ya CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Sami Özuslu, 25 Haziran’da sandığa gitmenin en önemli görev olması gerektiğine dikkat çekti. Özuslu, “Memleketi yaşanmaz hale getirenlere Kıbrıs Türk halkı tepkisini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: SANDIĞA GİTMEK EN ÖNEMLİ GÖREV OLSUN

Taşkent ziyareti sırasında konuşan CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, yaşatılan sorunları konuşmaya ve çözüm önerilerini de paylaşmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine işaret eden Özuslu, söz konusu meselenin artık herkesin gündemine girmeye başladığını belirtti. “Bu konu artık siyasetin ana gündem maddesi haline gelmiş durumdadır” diyen Özuslu, bütün giderlerin döviz, gelirlerin ise Türk Lirası (TL) olduğunu hatırlattı. Özuslu, “Bu seçimin ertesi günü hükümetin değişeceği bir seçim olmamakla birlikte, domino etkisi yaratacak bir seçimdir. 26’sı sabahı çok büyük fırtınalar kopacak. İç politikada da Kıbrıs sorununda da değişimin başlangıcı olacak” ifadelerini kullandı. Memleketi yaşanmaz hale getirenlere Kıbrıs Türk halkının tepkisini ortaya koyacağının altını çizen Özuslu, hastanelerin ve okulların durumunun da ortada olduğunu kaydetti. Özuslu, Bu yanlış yönetime hep birlikte bir ders verelim. Bu ülkenin yarınları için bu dersi verelim. Sandığa gidelim, sandığa gitmek en önemli görev olsun” diye ekledi.