Görüşmede RES-BİR Başkanı Arif Bayraktar, Genel Sekreter Salih Kayım ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, gelir dağılımında ve alım gücünde yaşanan zafiyetlerin, bütün sektörleri olduğu gibi lokantacılık sektörünü de etkilediğini vurguladı. RES-BİR adına söz alan Genel Sekreter Salih Kayım ise “Sami Özuslu, çok güzel bir kişilik ve karakterdir. Onu siyasette görmek bizi mutlu eder” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: MUTLAKA BİR ÇIKIŞ YOLU VARDIR

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini belirtti. Memlekette şu anda çok ciddi bir ekonomik yıkım yaşandığının altını çizen Özuslu, ekonomik yıkımın restore edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gelir dağılımında ve alım gücünde yaşanan zafiyetlerin, bütün sektörleri olduğu gibi lokantacılık sektörünü de etkilediğini kaydeden Özuslu, geçiş noktalarının ne kadar önemli olduğunun da bu dönemde ortaya çıktığını dile getirdi. Piyasayı ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin geçişler olduğuna vurgu yapan Özuslu, yeni geçiş noktalarının açılmasının hedef olması gerektiğine dikkat çekti. Ekonominin önünü açmak gerektiğini belirten Özuslu, “Ekonominin önünü açmak için de planlama gerekir. Bütün sektörleri, bütün kesimleri bir araya getirmek lazım. Dinlemek lazım. Ortak akıl bulmak lazım. Ortak noktalarımız umduğumuzdan da fazladır. İyi bir yönetime ihtiyaç vardır” diye konuştu. Sektörün sorunlarını her aşamada dile getirdiklerini, bundan sonra da dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Özuslu, “Ortak çözüm formüllerini birlikte bulacağız. Mutlaka bir çıkış yolu vardır” ifadelerini kullandı.

KAYIM: SİYASETTE GÖRMEK BİZİ MUTLU EDER

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Genel Sekreteri Salih Kayım da görüşme sırasında yaptığı konuşmada, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’ya çıkmış olduğu yolda başarılar diledi. Sami Özuslu’yu 1980’lerden beri tanıdığını vurgulayan Kayım, “Sami Özuslu, çok güzel bir kişilik ve karakterdir. Onu siyasette görmek bizi mutlu eder” ifadelerini kullandı. Görüşmede sektörün sıkıntılarını konuştuklarının altını çizen Kayım, “Sami Özuslu milletvekili olduğunda da işbirliğimizin sürmesini arzuluyoruz” dedi.

