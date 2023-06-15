Özuslu, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu’nda Köy Kadın Kursu Sergisi ve Müsamere Töreni’ne, Yeniceköy Köy Kadın Kursu Sergisi’ne, Cihangir- Düzova İlkokulu Müsamere Töreni ve Köy Kadın Kursu Sergisi’ne katıldı. CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Köylerde kadınların ürettikleri el işi ürünleri inceleme fırsatı yakalayan CTP heyeti, ilkokul öğrencilerinin müsameresini de izledi. Sami Özuslu, verilen emeklerden dolayı bölge halkını kutladı.